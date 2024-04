Tennis : De retour, Nadal pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Ce lundi, Rafael Nadal a confirmé qu’il serait bel et bien de retour sur les courts à l’occasion de l’ATP 500 de Barcelone ! Une très bonne nouvelle dans la préparation du « Taureau de Manacor » à Roland-Garros. Néanmoins, la légende espagnole a également déclaré qu’il commençait à être lassé de devoir s’expliquer sur son état physique.

Une légende est de retour. C’était attendu, cela a été confirmé ce lundi, Rafael Nadal sera bien en piste ce mardi à l’occasion du premier tour du tournoi de Barcelone. Après une seule apparition en tournoi cette saison (du côté de Brisbane en janvier), Rafa va ainsi amorcer sa préparation de Roland-Garros. Le meilleur joueur de l’histoire sur terre-battue espère forcément retrouver des sensations en Catalogne.

« Demain, je serai sur la piste »

« Demain, je serai sur la piste. Toutes mes apparitions ici à Barcelone ont été spéciales. Elles m'ont toutes laissé de grands souvenirs. Et celle-ci, eh bien, c'est comme ça. Il y a toujours un début et une fin. Je le prends comme ma dernière apparition au Godó sans renoncer à être compétitif. Je vais me donner à fond. La semaine d'entraînement a été positive » , déclarait ainsi Rafael Nadal, qui sera opposé au jeune Italien Flavio Cobolli ce mardi après-midi. A l’occasion de sa conférence de presse ce lundi, le Majorquin a également dénoncé un problème.

« Je suis fatigué de parler de mes difficultés »