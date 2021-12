Tennis

Tennis - Coupe Davis : Les mots forts de Medvedev après la triomphe de la Russie !

Publié le 5 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Après sa victoire contre la Croatie ce dimanche, la Russie a remporté la troisième Coupe Davis de son histoire. Daniil Medvedev n'a pas caché sa joie après le succès de sa nation.

Et de trois pour la Russie. Après 2002 et 2006, les Russes se sont adjugés l'édition 2021 de la Coupe Davis. Les coéquipiers de Daniil Medvedev se sont imposés 2 manches à 0 dans leur finale contre la Croatie. Après la victoire d’Andrey Rublev contre Borna Gojo (6-4, 7-6) lors du premier match, Medvedev a quant à lui fini le travail dans un choc qui l'opposait à Marin Cilic (7-6, 6-2). De quoi conclure en beauté l'année du numéro 2 mondial, déjà vainqueur de son premier Grand Chelem en septembre dernier grâce à son succès à l'US Open.

« Les meilleures semaines de ma carrière »