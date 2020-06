Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour... Djokovic reçoit un message fort !

Publié le 28 juin 2020 à 14h35 par A.D.

Alors qu'il disputait l'Adria Tour, Novak Djokovic a été touché par le coronavirus. Damir Dzumhur a tenu à faire passer un message de soutien au numéro un mondial.

Alors que la saison va reprendre le 14 aout à Washington, Novak Djokovic a organisé un tournoi exhibition à Zadar. Toutedois, l'Adria Tour ne s'est pas du tout passé comme prévu, puisque Novak Djokovic, tout comme d'autres joueurs et des proches, ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Si le numéro un mondial s'est fait tapé sur les doigts par certains, Damir Dzumhur a préféré lui adresser un message de soutien lors d'un entretien accordé à Dnevni Avaz .

«Il a tout fait avec un cœur pur et avec le désir d'aider tous les joueurs de tennis»