Tennis

Tennis : Cette mise au point sur le retour de Roger Federer !

Publié le 11 février 2022 à 11h35 par T.M.

Embêté par son physique, Roger Federer travaille pour espérer revenir sur le circuit. Un retour du Suisse sur lequel s’est prononcé le patron de l’ATP.

Ces derniers mois, Roger Federer a enchainé les pépins physiques, notamment au genou. Obligé de passer par la case opération à plusieurs reprises, le Suisse a dû manquer de nombreux tournois. Et actuellement, personne ne sait quand on reverra Federer sur un court de tennis. Récemment, l’ancien numéro 1 mondial expliquait notamment : « Les mois qui arrivent vont être très intéressants et importants pour moi. J'en saurai beaucoup plus en avril sur ce que mon corps peut encaisser ».

« On croise les doigts »