Tennis : Ce crack américain qui paie peut-être son arrogance

Désigné comme l'un des grands talents du tennis américain depuis son arrivée sur le circuit, Sebastian Korda n'a pas encore atteint un niveau phénoménal à cause des blessures passées. Fils de Petr Korda, ancien vainqueur de l'Open d'Australie en 1998, il a un grand entourage pour l'accompagner sur le circuit et franchir les étapes. Mais attention au manque d'humilité...

Il aurait tout pour gagner des Grands Chelems dès demain. Sebastian Korda fait partie d'une famille incroyable où ses sœurs sont des golfeuses avérées et son père est un ancien champion de tennis. Quart de finaliste à l'Open d'Australie en début d'année, il avait dû abandonner, blessé, après avoir sorti Medvedev en 3 sets notamment. Conseillé par Andre Agassi, il sent qu'il a le potentiel pour frapper un gros coup. Pourquoi pas cet été ?

Un grand atout

En plus de son père qui peut lui prodiguer de bons conseils, Sebastian Korda peut aussi s'appuyer sur Radek Stepanek, son coach, mais aussi sur Andre Agassi, qui le conseille depuis quelques années. Grand admirateur de l'ancien champion américain, le seul en dehors du Big 3 à avoir réussi le Grand Chelem en carrière, il s'est récemment exprimé sur la relation qu'il entretient avec lui. « C’est une personne très spéciale pour moi. D’une certaine manière, il fait partie de la royauté du tennis et avoir quelqu’un comme ça à mes côtés est quelque chose de très spécial. C’est une personne très positive, extravertie et avec un grand cœur. Il ferait n’importe quoi pour les gens autour de lui. C’est un grand être humain. Sa façon de voir le tennis est très différente. Il pense à des choses différentes des autres » a récemment déclaré Korda.

Un manque d'humilité ?

En débutant l'année par un quart de finale à l'Open d'Australie, quelques jours après être passé très proche de battre Novak Djokovic à Adélaïde, Sebastian Korda posait les bases pour une année 2023 qui s'annonçait explosive. Malheureusement, les blessures ont eu raison de lui et il a mis beaucoup de temps à revenir. Sur terre, il n'a pas connu un grand succès avant de réussir un très bon tournoi au Queen's, battu par Alcaraz. Là, il se sentait en capacité de pouvoir triompher à Wimbledon mais il est vite redescendu après une défaite au premier tour.

Surprise à l'US Open ?

26ème mondial cette semaine, Sebastian Korda a encore perdu au premier tour à Washington pour ses débuts lors de la tournée américaine sur dur. L'Américain n'a jamais vraiment brillé sur ses terres à cette période de l'année mais au vu de ce qu'il a montré en début de saison, il pourrait faire partie des surprises.