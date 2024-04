Tennis - Barcelone : Il annonce du très lourd pour Nadal !

Benjamin Labrousse

Rafael Nadal voit sa fin de carrière être tronquée par de nombreux pépins physiques. Après plusieurs mois d’absence, la légende de 37 ans sera toutefois de la partie dès cet après-midi pour le tournoi de Barcelone. Récent vainqueur de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a annoncé du très lourd pour le retour du « Taureau de Manacor ».

C’était attendu, cela a été confirmé. Ce lundi, Rafael Nadal a officiellement annoncé sa participation à l’ATP 500 de Barcelone. Un véritable événement pour le joueur de 37 ans, dont la dernière participation en compétition officielle remontait à janvier dernier et une défaite en quart de finale à Brisbane.

« Je vais me donner à fond »

« Demain, je serai sur la piste. Toutes mes apparitions ici à Barcelone ont été spéciales. Elles m'ont toutes laissé de grands souvenirs. Et celle-ci, eh bien, c'est comme ça. Il y a toujours un début et une fin. Je le prends comme ma dernière apparition au Godó sans renoncer à être compétitif. Je vais me donner à fond. La semaine d'entraînement a été positive » , a ainsi officialisé Rafael Nadal, qui débutera son parcours en Catalogne face au jeune Italien Flavio Cobolli (62ème mondial) ce mardi après-midi. S’il souhaitera avant tout retrouver du rythme, Nadal pourrait également réaliser un beau parcours à Barcelone.

« Il est le défi ultime sur terre battue »