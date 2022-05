Tennis

Tennis : Andy Murray se prononce sur l'interdiction des Russes à Wimbledon !

Publié le 2 mai 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2022 à 9h40

Alors qu’il a été annoncé que les joueurs russes et bélarusses ne pourraient pas participer au tournoi de Wimbledon l’été prochain en raison de la guerre en Ukraine, Andy Murray a pris position sur cet épineux sujet.

Afin de protester contre la guerre en Ukraine menée par les troupes russes du président Vladimir Poutine, l’organisation de Wimbledon a décidé d’exclure les joueurs russes et biélorusses de son tournoi. Un choix fort, contre lequel Novak Djokovic ainsi que Rafael Nadal ont déjà affiché leur désaccord, et c’est désormais au tour d’Andy Murray d'exprimer son point de vue, assez différent de celui des autres stars du tennis.

« Je me sens vraiment mal pour les joueurs, mais… »