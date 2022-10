Tennis

Tennis : Alcool, fêtes... Benoit Paire fait sa révolution

Publié le 27 octobre 2022 à 14h35

Thibault Morlain

Les derniers mois ont été très compliqués pour Benoit Paire. D'un point de vue sportif, le Français n'était clairement plus au niveau, lui qui a d'ailleurs quitté le Top 100 à l'ATP. Et pour ne rien arranger, l'extra-sportif était également délicat pour Paire. Mais voilà que le joueur de 33 ans a opéré de gros changements en privé dans l'optique de retrouver son meilleur niveau.

Sur le circuit, Benoit Paire n'était plus que l'ombre de lui-même dernièrement. En effet, les défaites s'enchainaient pour le Français qui n'arrivaient plus à rien. Et pour ne rien arranger à cette situation, cela n'allait également pas en privé pour Benoit Paire, qui avait notamment fait part de ses problèmes mentaux.

« Je sens que je suis capable de revenir »

Engagé à l'Open de Brest, Benoit Paire s'est imposé au premier tour face à Duje Ajdukovic. Et suite à cette rencontre, rapporté par Ouest France , le Français a fait de grandes annonces concernant son niveau actuel et les décisions prises en coulisses pour revenir en forme. « Je sens que le public a envie de m’aider et m’encourage. C’est moi qui déconne depuis deux ans mais ça fait du bien. Les gens sont là et voient que je m’accroche. C’est sûr qu’ils ne voient pas le meilleur Benoît Paire en termes de tennis mais ils voient quelqu’un qui essaye de retrouver sa forme. Je vais prendre les matches les uns après les autres. Ça fait longtemps que je n’avais pas dit ça mais si je suis là, c’est pour gagner le tournoi, c’est mon objectif. Avant je venais sur les tournois pour faire de la figuration, maintenant je sens que mon niveau revient, mes jambes reviennent. J’ai fait beaucoup de physiques et je sens que je suis capable de revenir », a d'abord confié Benoit Paire.

« J’ai arrêté de sortir, de faire la fête et boire de l’alcool »