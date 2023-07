Snobé, Federer lâche une réponse hallucinante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roger Federer a beau avoir remporté huit fois Wimbledon, il n'en reste pas moins un homme, qui peut connaitre quelques désagréments, notamment lorsqu'il s'agit de pénétrer dans l'enceinte du tournoi. Malgré son statut de membre du All England Club, le Suisse a été recalé à l'entrée. Il a raconté cette anecdote lors d'une émission américaine.

Retraité des terrains depuis septembre dernier, Roger Federer ne pouvait manquer Wimbledon. Le Suisse n'était pas sur le court, mais bien en tribune présidentielle lors de la quinzaine. L'ancien numéro un mondial a été acclamé par le public londonien, qui l'a vu soulever le trophée du vainqueur à huit reprises. Wimbledon restera indissociable de Federer. Mais le Suisse a beau avoir marqué l'histoire du tournoi, il n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur par la sécurité londonienne.

Wimbledon : Nadal, Federer... Djokovic n’a jamais vu ça https://t.co/sjoL3YkZio pic.twitter.com/ZIZOmfZQjk — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Federer s'est fait recaler par la sécurité

Comme tous les vainqueurs de Wimbledon, Federer est devenu membre All England Club. Il y a quelques mois, le Suisse voulait profiter de ce privilège pour se rendre à Wimbledon et boire un thé dans l'enceinte du tournoi, lui qui était de passage à Londres pour un rendez-vous médical. « Quand vous gagnez Wimbledon, vous devenez un membre automatiquement (du All England Club) [...] Je n'ai pas ma carte, et je me demandais où pouvais-je rentrer ? » a raconté l'ancien joueur lors de l'émission T he Daily Show , présentée par Trevor Noah.

« J'ai gagné huit fois Wimbledon, s'il vous plaît, croyez-moi » »