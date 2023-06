Titanic, Stade Français... L'incroyable histoire de Roland-Garros

Jean de Teyssière

Roland-Garros tel qu'on le connaît aujourd'hui est passé par de nombreuses étapes pour devenir l'un des tournois les plus prestigieux au monde. Les championnats de France de tennis ont eu lieu pour la première fois en 1891 mais un nouveau tournoi va être créé en 1912 et va tout changer. Retour sur la naissance de Roland-Garros par le biais de son ancêtre : les championnats du monde de tennis sur terre battue.

Si Roland-Garros existe, c'est grâce à un homme, au destin tragique : Duane Williams. Cet Américain, fabricant de balles de tennis fonde en 1912 le championnat du monde de tennis sur terre battue. Une réponse à Wimbledon, qui se dispute sur gazon, et qui empêchait les spécialistes sur terre de se défendre. Avec l'aide du club de rugby du Stade Français, le premier championnat du monde sur terre battue voit donc le jour du 1er au 9 juin 1912. La finale homme opposera Otto Froitzheim à Oskar Kreuzer (6-2, 7-5, 4-6, 6-4). Mais malheureusement pour son fondateur, il n'assistera pas à ce premier tournoi. Le 10 avril 1912, il embarque avec son fils sur le paquebot du Titanic. 5 jours plus tard, le paquebot heurte un iceberg et coule. Duane Williams meurt, écrasé la chute d'une cheminée alors qu'il s'était jeté à l'eau avec son fils, qui lui survivra.

Pourquoi Roland Garros ?

Après ce tragique accident, puis la Première Guerre mondiale, ces championnats du monde se poursuivent mais en 1925 ils vont prendre fin et les Internationaux de France reprennent le flambeau. Au départ réservé aux joueurs français, le tournoi va s'ouvrir à l'international, sauf aux Allemands. Puis un miracle va avoir lieu : la France remporte la première Coupe Davis de son histoire. Œuvre des 4 Mousquetaires, René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon s'imposent en Pennsylvanie. Et comme le veut la tradition : le pays vainqueur accueille la prochaine édition de la Coupe Davis. N'ayant aucun stade de 10.000 places pouvant recevoir pareil évènement, le propriétaire du Stade Français, Emile Lesueur offre 3 hectares près de la Porte d'Auteuil. Et le patron stadiste n'impose qu'une condition : que le stade porte le nom de Roland Garros, aviateur français mort au combat en 1918 face aux Allemands et licencié au Stade Français. Et ce nouveau stade va porter chance aux Français puisqu'ils remporteront une deuxième Coupe Davis d'affilée en 1928. Au total, ils remporteront cette coupe 6 fois consécutivement.

1968 : début de l'ère Open

Entre 1891 et 1967, le tournoi des Internationaux de France était interdit aux joueurs professionnels, car considérés comme des traitres. Mais au fur et à mesure du temps, le tennis se professionnalise et Roland-Garros devient le premier tournoi à ouvrir ses portes aux tennismen professionnels. Ken Rosewall remportera le premier Roland-Garros face à Rod Laver. Ce duel 100% australien aura à nouveau lieu l'année suivante mais verre cette fois-ci Rod Laver s'imposer. L'Australien est d'ailleurs le seul joueur à avoir remporté Roland-Garros en tant qu'amateur et professionnel. Mais le véritable roi du tournoi de la Porte d'Auteuil reste Rafael Nadal, seul joueur de l'histoire à avoir remporté 14 fois Roland-Garros.