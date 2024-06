Tennis : Révolution pour Djokovic, il déballe tout

La rédaction

Roland-Garros se poursuit pour Novak Djokovic. Vainqueur face à Roberto Carballés Baena, le Serbe affrontera Lorenzo Musetti pour le troisième tour de la compétition. Après sa victoire contre l’Espagnol, l’actuel tenant du titre a été questionné sur la situation d’Goran Ivanisevic, son coach, dont il a annoncé qu’il se séparait en mars dernier. Le Serbe a évoqué les autres membres de son staff.

« Boris Bosnjakovic est ici avec moi »

Au micro d’Eurosport , Novak Djokovic a d’abord évoqué Boris Bosnjakovic : « Boris Bosnjakovic est ici avec moi. C’est quelqu’un avec qui j’ai travaillé dans les premières phases de ma carrière professionnelle, il était entraîneur adjoint, il voyageait un peu, puis il a été entraîneur principal dans le centre de tennis que nous avons à Belgrade. Depuis plusieurs années, il travaille sur différents projets que nous menons ensemble sur la méthodologie et l’analyse vidéo. C’est donc lui qui fournit des informations sur le jeu de mes prochains adversaires, sur mon propre jeu, que moi et le reste des membres de l’équipe analysons ensuite. »

« Je le connais depuis longtemps, tout comme je connais Nenad Zimonjic »