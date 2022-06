Tennis

Tennis : Gauff, Swiatek... Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 2 juin 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

La fin de Roland-Garros approche et en ce jeudi 2 juin, placent au demi-finale du tournoi féminin qui se dérouleront sur le court Philippe-Chatrier. Iga Swiatek, grande favorite du tournoi, sera opposée à Daria Kasatkina tandis que Martina Trevisan affrontera Cori Gauff. Hormis la numéro 1 mondiale, toute postule à une première finale en Grand Chelem.

Comme tous les ans, le jeudi de la seconde semaine à Roland-Garros est consacré aux demi-finales du tableau féminin. Et comme ces dernières années, il y a quelques surprises au programme du jour. En réalité, la seule qui était réellement attendue est bien là. Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et victorieuse de l'édition 2020, sera bien évidemment présente au rendez-vous. Depuis le début du tournoi, la Polonaise n'a cédé qu'un seul set, en huitième de finale contre Zheng Qinwen avant de balayer la Chinoise 6-0, 6-2 dans les deux manches suivantes. Avec 33 victoires de suite, Iga Swiatek possède même la troisième série la plus longue au XXIe siècle, derrière Serena Williams (34) et Venus Williams (35). En cas de triomphe à Roland-Garros, elle pourrait donc égaler les sœurs Williams. Mais pour cela, il faudra d'abord venir à bout de Daria Kasatkina. Et ce ne sera pas une mince affaire. La Russe est effectivement impressionnante depuis le début du tournoi. Tête de série numéro 20, elle n'a perdu aucun set et n'avait concédé que 14 jeux avant le quart de finale contre sa compatriote Veronika Kudermetova qu'elle a battue en deux manches accrochées (6-4, 7-6). D'ailleurs, Daria Kasatkina, qui disputera sa première demi-finale en Grand Chelem, est satisfaite d'enchaîner les deux matches pour ne pas tergiverser. « Je n'ai pas le temps de me détendre, je rejoue dès demain (jeudi, contre Iga Swiatek). Je vais savourer un peu parce que c'est un moment spécial pour moi, une première demi-finale, mais je sais qu'une autre montagne se présente demain. Je devrai l'escalader. Finalement, c'est peut-être mieux que je n'ai pas trop le temps de repenser à cette victoire, à la satisfaction d'être en demi-finales, parce qu'un nouveau combat m'attend », assurait-elle après sa victoire en quart de finale. Cette première demie se disputera sur le court central vers 15h.



Hommes et femmes confondus, elles sont désormais les seules à afficher ce bilan 0⃣



Les chiffres du 1er juin ▶️ https://t.co/m3NmLwCNn5#RolandGarros pic.twitter.com/pkr2xemMEO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

Swiatek veut confirmer, grande première pour Gauff ou Trevisan