Roland-Garros : Zverev-Rune, gros duel en perspective ?

Dans cette édition 2024 de Roland-Garros, les favoris répondent présent avec beaucoup d’assurance. Les surprises ne sont pas nombreuses et mieux encore : 12 des 16 premières têtes de série étaient au rendez-vous des huitièmes de finale. Un menu alléchant qui laisse donc entrevoir de belles affiches, comme c’est le cas ce lundi avec le match opposant Alexander Zverev à Holger Rune. Les deux hommes, plus que challengés déjà dans cette édition, vont jouer une place en quarts de finale dans un duel qui promet d’être exceptionnel.

La première journée des huitièmes de finale avait déjà été passionnante et la deuxième viendra peut-être confirmer la suprématie des tout meilleurs joueurs du monde face à ceux qui les suivent au classement. Dans cette optique, Alexander Zverev, numéro 5 mondial, tentera de calmer Holger Rune dans sa progression. Le Danois, double quart-de-finaliste lors des deux dernières éditions, voudra atteindre ce stade pour la troisième fois consécutive. Il y aura donc une belle opposition à venir entre les deux hommes.

Zverev touché

En tombant d’entrée sur Rafael Nadal, Alexander Zverev n’avait pas d’autre choix que de jouer son meilleur tennis tout de suite. Une semaine plus tard, l’Allemand est toujours là et à la recherche d’une qualification pour les quarts de finale. Mais il a dû s’employer pour réussir un come-back improbable au tour précédent face à Tallon Griekspoor, tête de série 26. Le Néerlandais menait d’un double break dans la dernière manche avant de craquer sous la pression et s’incliner au super tie-break. Zverev a été moins performant au service sur ce match et la différence s’est sentie par rapport à Rome notamment, où il a gagné le titre.

Rune enfin prêt ?

De son côté, Holger Rune est un peu descendu au classement ces derniers mois mais garde encore sa place dans le top 15. Le Danois a passé la première semaine un peu au milieu des gouttes et surtout, il a failli s’incliner au deuxième tour face à l’Italien Flavio Cobolli. Il a également été poussé au super tie-break, où il a été mené 5-0 et 6-2 avant de réussir à revenir et gagner. Il retrouvera donc un adversaire à peu près dans la même situation que lui. A lui de montrer s’il est prêt physiquement pour un nouveau combat.

Un duel significatif

Auteur déjà d'une prestation remarquée pour son entrée en lice, Alexander Zverev a failli tomber un peu à la surprise générale face à Tallon Griekspoor. Il faudra donc retrouver un grand niveau pour se défaire de Holger Rune, qui prouve qu'il a vraiment les dents longues. Les deux hommes n'ont disputé qu'un seul duel pour le moment, remporté aisément par le Danois sur terre battue à Munich en 2022. Une autre époque.