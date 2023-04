Tennis : Une polémique prend de l'ampleur, les langues se délient...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pointées du doigt récemment par les meilleurs joueurs mondiaux, les balles de tennis sont aujourd'hui au centre de débats plus mouvementés les uns que les autres. Beaucoup de joueurs se plaignent de la qualité de celles-ci, notamment parce qu'elles n'arrêtent pas de changer tournoi après tournoi. Et ces derniers jours, tous s'en donnent à cœur joie...

C'est un constat qu'il faut prendre en compte car il pourrait finir par avoir son importance. Les balles utilisées dans les tournois ATP aujourd'hui ne sont pas appréciées des joueurs, qui les trouvent parfois trop dures. Les conditions de jeu seraient donc rendues plus difficiles et traumatisantes pour le corps et c'est un problème à l'approche de la saison sur terre battue, une période l'année où le physique est mis à rude épreuve.

Des balles plus lentes et moins appréciées

Dans des propos relayés par L'Equipe , plusieurs joueurs se plaignent ainsi de la qualité des balles depuis quelques mois. « Il y a un problème depuis le Covid, toutes les balles sont plus lentes, il n'y a plus de doute. Ça fait deux ans que je le dis, ce n'est pas nouveau. Dès qu'elles devenaient grosses comme ça (il mime un ballon), je disais à mon entraîneur : "C'est quoi ces merdes ?" Maintenant ça commence à se dire partout, mais je suis sûr qu'elles ne sont plus les mêmes qu'avant » commence Richard Gasquet, interrogé après le premier tour à Miami.

Des blessures inévitables

Avec Richard Gasquet, ils sont plusieurs joueurs de renommée mondiale à se plaindre de la qualité des balles, notamment parce que celles-ci peuvent finir par blesser les joueurs. « J'ai parlé avec d'autres joueurs qui m'ont dit que les balles, là-bas, avaient eu un réel impact sur les épaules, les bras et les poignets. Si leur qualité pouvait rester constante tout au long de leur utilisation, cela bénéficierait à tous les joueurs et nous éviterait de nombreuses blessures » affirme Stefanos Tsitsipas, avant que Gilles Cervara, entraîneur de Daniil Medvedev, n'ajoute que l'ATP est en train de se pencher sur la question.

Le changement de balles ne plaît pas