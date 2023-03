En colère contre l'ATP, Stefanos Tsitsipas fait une erreur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Personnage important du monde du tennis depuis quelques années, Stefanos Tsitsipas est loin d'être le joueur le plus attachant. Le Grec, bien souvent dans son monde, a passé la tournée américaine de mars à se plaindre, visiblement pas très ravi à l'idée de jouer à Indian Wells et Miami. Frustré par plusieurs points de règlement, il a expliqué qu'il s'est rendu aux Etats-Unis un peu par obligation.

Auteur d'un bon début de saison puisqu'il a atteint la finale de l'Open d'Australie, Stefanos Tsitsipas était parti pour réaliser une formidable année 2023. Le Grec a connu un gros coup d'arrêt ensuite, notamment parce qu'il a connu une blessure à l'épaule qui l'a empêché de briller en février. A Indian Wells et Miami, il n'a gagné qu'un seul match, expliquant qu'il n'avait pas la motivation nécessaire pour s'illustrer dans les deux premiers Masters 1000 de l'année.

Tsitsipas justifie ses mauvais résultats

Pour Stefanos Tsitsipas, la raison est toute simple : il pense qu'il était obligé de jouer à Indian Wells et Miami et n'a pas donné le meilleur de lui-même, ce qui a causé son élimination précoce. « L'ATP a mis en place une règle qui stipule que si vous ne participez pas à un Masters 1000, il y a certaines pénalités, comme le fait qu'ils retirent votre meilleure performance de l'année précédente en Masters 1000, et que vous ne pouvez pas ajouter de points à cela. Je ne pouvais pas me retirer, je devais jouer. Vous êtes pénalisé et vous recevez une amende, en plus de cela » a-t-il alors déclaré, lui qui voulait vraiment soigner sa blessure à l'épaule.

Balles, règlement... Stefanos Tsitsipas vide son sac ! https://t.co/v4i4z76FMI pic.twitter.com/kpYA6NLCob — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Le règlement n'est pas aussi punitif

Si ses déclarations peuvent parfois paraître insensées, Stefanos Tsitsipas s'est en revanche trompé : il aurait très bien pu déclarer forfait sans problème en faisant constater son problème physique par le médecin du tournoi. « Un joueur n'a pas d'amende s'il déclare forfait sur place à cause d'une blessure. Le fait de se retirer sur place et de participer à des activités promotionnelles (rendez-vous avec les fans pour des autographes et des selfies, par exemple) éliminerait par ailleurs tout besoin de faire appel d'une sanction de suspension » précise un représentant de l'ATP.

Des tournois obligatoires

En revanche, dans son cas, Stefanos Tsitsipas a bien raison en disant que les Masters 1000 sont obligatoires au vu de son classement. Seuls les joueurs de plus de 30 ans, avec plus de douze saisons et 600 matches au compteur peuvent être dispensés. Mais le Grec a peut-être tout simplement voulu jouer la carte de la prudence en vue de la saison sur terre battue, durant laquelle il devra défendre de gros points.