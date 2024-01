Open d'Australie : Cazaux-Hurkacz, la vengeance est en marche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Place aux dernières affiches des huitièmes de finale lundi et parmi elles, le match tant attendu entre Arthur Cazaux et Hubert Hurkacz. Dernier représentant masculin du tournoi, le Français n'était pas forcément attendu au tournant, lui qui a obtenu une wild-card pour participer au premier Grand Chelem de l'année. Mais depuis le début de l'année, il évolue sur une autre planète et quand on voit son niveau de jeu, on se dit qu'il est capable de rééditer l'exploit.

Grand espoir du tennis tricolore dans ses jeunes années, Arthur Cazaux a même atteint la finale de l'Open d'Australie chez les juniors face à son compatriote Harold Mayot. Issu de la génération 2002, le natif de Montpellier a mis du temps à vraiment éclore sur le grand circuit, lui qui a dû passer par la case infirmerie. Mais à 21 ans, il semble arrivé à maturité et deviendra pour la première fois un joueur du top 100 à la fin du tournoi. Déjà vainqueur de Holger Rune, il fera face à un autre joueur du top 10 en la personne de Hubert Hurkacz dans la nuit. Troisième match de la John Cain Arena, le duel aura lieu pas avant 5h du matin.

Dernier espoir masculin

Cette année, le tennis français a retrouvé le sourire en débutant l'Open d'Australie de la meilleure des manières. Après la première semaine, c'est Arthur Cazaux qui devient donc le dernier espoir, lui qui pointait à la 122ème place mondiale au démarrage du tournoi. Sa réussite n'est peut-être pas tout à fait étrangère quand on voit la force donnée par les spectateurs français lors de tous les matches des représentants. En tout cas, il aura à l'esprit de venger Ugo Humbert qui n'a pas pu se défaire de Hubert Hurkacz au tour précédent.

Encore un exploit possible ?

Opposé au deuxième tour de l'Open d'Australie à Holger Rune, Arthur Cazaux a créé la surprise en s'offrant sa première victoire sur un top 10 en carrière. Le Montpelliérain a tenu bon pour s'imposer en 4 sets grâce à son service surpuissant et ses qualités de déplacement. Capable de balancer des ogives à 215 à l'heure en première balle malgré sa taille (1,83m), il tombera contre un joueur qui sait faire la même chose. Hubert Hurkacz fait rarement du bruit mais il répond souvent à l'appel. Le Polonais s'est sorti d'un match très compliqué au deuxième tour avant de dominer Ugo Humbert en 4 sets. Le battre relèverait d'un nouvel exploit, mais après tout, il en est capable.

Sur un nuage