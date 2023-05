Nouveau fiasco français à Roland-Garros ? Elle annonce la couleur

Thibault Morlain

Alors que Roland-Garros va débuter d’ici quelques jours, on aura bien évidemment un oeil avisé sur les performances des Français et Françaises sur la terre battue parisienne. Ces dernières années, ça n’a pas vraiment été glorieux pour les Tricolores. Quid donc des performances à attendre pour cette édition 2023 de Roland-Garros ? Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, s’est prononcée sur le sujet.

Qui succèdera à Rafael Nadal et Iga Swiatek à Roland-Garros ? Le Grand Chelem parisien va prochainement débuter et ça va se battre pour espérer être sacré sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Comme chaque année, on regardera bien évidemment les performances des Français et Françaises à Roland-Garros. Mais quels seront les résultats obtenus? Le tennis tricolore n’est clairement pas dans sa meilleure période et dernièrement, à Roland-Garros, les résultats n’étaient pas au rendez-vous.

« Caroline Garcia est évidemment le fer de lance des Français »

En marge du tirage au sort de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, a évoqué les chances françaises. Rapportée par L’Equipe , elle a confié : « Sur le papier, Caroline Garcia est évidemment le fer de lance des Français sur cette édition. Elle arrive en étant 5e mondiale, avec certes peu de repères et pas beaucoup de confiance très certainement. Il va falloir à mon avis pour elle voir match après match, ici ça prend tout son sens quand il y a une période avec un peu moins de confiance. Il y a trois duels franco-français chez les hommes. Je ne sais jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On est toujours assez partagés sur ces matches-là, avec de la tension à certains moments. Ce sont les aléas du tirage ».

« J'attends aussi de belles histoires, je l’espère »