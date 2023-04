Nadal favori même sans préparation ? Aucun doute pour lui

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal repousse encore un peu plus la date de son retour à la compétition chaque semaine. Dans sa carrière, le Majorquin a toujours réussi à revenir en forme au moment de la saison sur terre battue. A bientôt 37 ans, il semble avoir plus de difficultés mais son célèbre oncle reste très optimiste, au contraire de certains observateurs.

Invité de l'émission Bartoli Time sur RMC Sport , Toni Nadal s'est exprimé sur la situation très préoccupante de son célèbre neveu. Pour rappel, Rafa a déclaré forfait à Monte-Carlo et à Barcelone et est largement incertain pour le Masters 1000 de Madrid. L'inquiétude ne cesse de grandir puisque c'est une situation inédite qui se profile pour lui. Mais pas pour tout le monde...

Un corps meurtri

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal n'a pas été souvent épargné par les blessures. Le Majorquin a même beaucoup souffert et surtout celles-ci arrivent encore plus fréquemment. « Chaque année, c'est de plus en plus difficile de gagner Roland-Garros. Il y a de plus en plus de jeunes qui frappent la balle très fort, mais il a encore le mental pour gagner une autre fois » a concédé Toni Nadal.

Toujours un grand favori

Les récentes nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal pourrait arriver à Roland-Garros sans réelle préparation. Mais pour Toni Nadal, pas question de le rayer de la liste des favoris, loin de là. « Je pense qu'il peut gagner Roland-Garros sans avoir disputé le moindre match sur terre battue en 2023 » affirme-t-il. Pour le moment, on n'en est pas encore à ce stade même si un forfait pour Madrid paraît plus que probable à l'heure actuelle.

Montée en puissance dans les premiers tours ?