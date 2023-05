Nadal et Djokovic peuvent trembler, il les surpasse

Baptiste Berkowicz

Alors que Roland-Garros se jouera sans Rafael Nadal pour la première fois depuis 2004, le tableau semble plus ouvert que jamais. Un compatriote de l'homme vainqueur à quatorze reprises du Grand Chelem parisien pourrait bien tirer son épingle du jeu : Carlos Alcaraz. Mats Wilander voit en lui un potentiel hors normes.

L'édition 2023 de Roland-Garros promet d'être animée. Entre la nouvelle génération qui pousse et l'ancienne qui ne veut pas passer la main, le Grand Chelem parisien s'annonce plein de surprises en l'absence de Rafael Nadal. Certains joueurs arrivent avec davantage de garanties que d'autres. C'est le cas d'un certain Carlos Alcaraz.

Roland-Garros : Nadal forfait, Djokovic est abattu https://t.co/hmHNyqUdsm pic.twitter.com/2vAiRTyNXw — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Favori pour Roland-Garros ?

L'ancien numéro un mondial, Mats Wilander, désormais consultant pour Eurosport , s'est exprimé sur la dernière impression faite par Carlos Alcaraz avant le début de la quinzaine parisienne : « Je pense que c’était la préparation parfaite pour lui. À Rome, ce n’était pas terrible, mais il a perdu contre un adversaire en feu (Fabian Marozsan, alors 135e ndlr) Mais après avoir gagné à Barcelone et Madrid, sa défaite précoce à Rome lui a permis d’avoir quasiment deux semaines avant Roland‐Garros. C’est l’idéal et je pense que, même avec sa défaite en Italie contre Marozsan, sa confiance doit être très, très élevée. Je pense que beaucoup de gens ont envie de voir Carlos titré à Paris cette année. »

«Une excitation peut-être jamais vu»