Grande nouvelle pour Nadal en attendant Wimbledon !

Publié le 15 juin 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Vainqueur de Roland-Garros malgré sa blessure au pied gauche, Rafael Nadal essaye désormais de se rétablir afin de participer à Wimbledon qui débutera dans quelques jours (27 juin - 10 juillet). Mais en attendant de savoir s’il sera forcé de déclarer forfait ou non, l’Espagnol vient d’apprendre une grande nouvelle puisqu’il va devenir papa. Sa femme, Xisca Perello, serait enceinte de leur premier enfant.

Cette année, Rafael Nadal est en course pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Malgré son pied gauche atteint du syndrome de Müller-Weiss, l’Espagnol a une nouvelle fois été sacré champion à Roland-Garros le 5 juin dernier. Rafa porte donc son total de titres en Grand Chelem à 22 (devançant de deux longueurs ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer), son 14e sur la terre battue de Paris, et son deuxième de l’année après sa victoire à l’Open d’Australie. Néanmoins, Rafael Nadal pourrait bien être forcé de renoncer au Grand Chelem calendaire, qui n’a plus été réalisé depuis Rod Laver en 1969. En effet, le joueur de 36 ans a été contraint de jouer Roland-Garros sous infiltration, mais il ne compte pas faire la même chose à l’avenir. Le numéro 4 au classement ATP essaye un nouveau traitement « par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée » en Espagne pour soigner son pied gauche mais pourrait ne pas être rétabli à temps et donc être contraint d’abandonner l’idée de participer à Wimbledon, qui débutera le 27 juin. Mais en attendant d’être fixé concernant sa potentielle participation au Grand Chelem de Londres, l’Espagnol a appris une grande nouvelle.

Nadal va devenir papa pour la première fois