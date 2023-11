Djokovic se lâche sur Nadal et Federer

Jean de Teyssière

Engagé en Coupe Davis, Novak Djokovic s'est encore fait remarqué en chambrant copieusement le public britannique présent dans les tribunes de Malaga pour assister au quart de finale entre la Serbie et la Grande-Bretagne. Le Serbe a qualifié son équipe pour le prochain tour mais avant cela, il avait à nouveau parlé de sa rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

« Nous ne sommes pas des amis proches mais nous nous respectons mutuellement. Personnellement, j’espère qu’après notre carrière, nous pourrons prendre un verre sur la plage et discuter de la vie avec moins de stress. » Cette déclaration de Novak Djokovic il y a quelques semaines à l'encontre de Rafael Nadal sur le plateau de C à vous avait fait sourire et il a à nouveau parler de sa rivalité, ainsi que de sa relation avec Roger Federer et Nadal.

«Ces 15 dernières années, j’ai vu plus de Nadal et de Federer que mes parents»

Dans un entretien accordé à Marca , Novak Djokovic est revenu sur la relation qu'il a entretenu durant de nombreuses années avec Rafael Nadal et Roger Federer : « C’est vrai qu’on ne peut pas être amis parce qu’avec des amis, on parle de tout, du bon, du mauvais, de ses secrets Avec vos rivaux, je ne pense pas que vous vous sentiez à l’aise pour révéler tout cela. Mais au cours des 15 dernières années, j’ai vu plus de Nadal et de Federer que mes parents. »

«Lorsque nous raccrocherons nos raquettes, nous verrons les choses de manière plus détendue»