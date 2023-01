De retour à l’Open d’Australie, Djokovic met la pression sur Nadal

Hugo Chirossel

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n’avait pas pu participer à l’Open d’Australie la saison dernière. Cette année, le Serbe a été autorisé à y prendre part et pourrait égaler Rafael Nadal au nombre de victoires lors d’un tournoi du Grand Chelem. Interrogé sur sa motivation à l’approche du début du tournoi, Djoko a assuré qu’il avait encore soif de succès.

Le lundi 16 janvier prochain marquera le début de l’Open d’Australie. Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic avait vu son visa être annulé l’année dernière, ce qui avait laissé la voie libre à Rafael Nadal. En effet, il s’était imposé en finale face à Daniil Medvedev. Cette fois-ci, le Serbe sera présent et compte bien rejoindre l’Espagnol au nombre de victoires en Grand Chelem. En effet, Novak Djokovic (21) n’est qu’à une longueur du record de Rafael Nadal (22).

«Je veux gagner les plus grands tournois du monde»

Interrogé sur ses ambitions à l’approche du début de l’Open d’Australie, le Serbe a assuré que la course aux titres du Grand Chelem le motivait toujours. « Bien sûr ! C'est pour cela que je continue de jouer au tennis, je suis un compétiteur et je veux être le meilleur, je veux gagner les plus grands tournois du monde. Ce n'est pas un secret. Il y a quatre Grands Chelems qui sont les plus grandes compétitions de notre sport. C'est aussi pour cela que j'avais hâte de revenir en Australie. J'adore jouer dans la Rod Laver Arena, en particulier les night sessions. J'ai déjà beaucoup gagné ici et j'espère continuer », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Je m'entraîne aussi dur que tout le monde ici »