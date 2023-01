Comme Neymar, Djokovic est victime d'une terrible accusation

La rédaction

Facile vainqueur d'Alex de Minaur ce lundi, Novak Djokovic continue son parcours à l'Open d'Australie. Si le Serbe a jusqu'ici été gêné par sa blessure à l'ischio-jambier, il a semblé être épargné par la douleur face à l'Australien. De quoi rendre septique de nombreux observateurs, qui doutent de la blessure de Nole.

Ultra dominant ce lundi, Novak Djokovic a balayé Alex de Minaur en 8e de finale de l'Open d'Australie en s'imposant sèchement (6-2, 6-1, 6-2). Le Serbe affrontera Andrei Rublev en quart de finale ce mercredi. Alors que certains observateurs, comme Andy Roddick estime qu'il « en fait beaucoup trop » au sujet de son lynchage médiatique, d'autres remettent en cause sa blessure, notamment Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial en double qui ne manque de rappeler la roublardise de Novak Djokovic.

«Dès qu’il commence à courir, il n’y a absolument aucun problème»

Si Novak Djokovic a réclamé l'intervention du physio lors des présents tours, il a semblé épargné par sa blessure à l'ischio-jambier ce lundi en 8e de finale, de quoi interroger Todd Woodbridge : « Dès qu’il commence à courir, il n’y a absolument aucun problème avec sa façon de bouger. Je ne dis pas que c’est un stratagème, c’est assez évident qu’il a un peu mal, mais à certains moments, on dirait que cela va lâcher, alors il joue tranquillement ici et là ».

«Nous le voyons faire cela depuis longtemps»