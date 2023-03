«C'est à l'extrême... tu exploses» : Il a peur d'imiter Djokovic

La rédaction

Novak Djokovic n'en finit plus de battre des records. Même s'il n'est plus numéro 1 mondial depuis la victoire de Carlos Alcaraz au tournoi d'Indian Wells, le Serbe détient tout de même le record de semaines passées à la tête du classement ATP, dépassant Steffi Graff (377). Une longévité qui s'explique par un rythme d'ascète qu'il s'est imposé, mais qui ne convient pas à tout le monde, comme l'avoue Richard Gasquet.

Richard Gasquet était l'un des plus grands espoirs du tennis français. À ses débuts sur le circuit, en même temps que Nadal ou encore Djokovic, il pouvait se targuer de les avoir battus à plusieurs reprises chez les jeunes et même d'avoir été numéro 1 junior en 2002, année où il est passé professionnel. Néanmoins, il y a une classe d'écart entre les juniors et le monde professionnel dans le tennis et Gasquet l'a appris à ses dépens. S'il a toutefois réalisé une carrière plus qu'honorable avec 16 titres en simple et quelques beaux parcours en tournoi du Grand Chelem, le natif de Béziers explique ce qui lui a manqué pour devenir l'un des plus grands joueurs du monde.

« Je bois un peu de Coca... »

Dans une interview accordée à L'Équipe , Richard Gasquet évoque son régime alimentaire : « Je fais attention, mais je pourrais toujours faire mieux. Le seul truc, je bois un peu de Coca, mais sinon j'essaye de faire gaffe. »

« Djokovic, c'est à l'extrême »