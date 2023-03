36 ans, n°1 français, 944 semaines... Gasquet va battre un record

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours présent sur le circuit ATP à bientôt 37 ans, Richard Gasquet n'a pas encore prévu de raccrocher les raquettes. Le Français, malgré sa 40e place au classement, est toujours le numéro 1 tricolore. Loin de son meilleur niveau et plus en difficulté physiquement depuis quelques années, il va tout de même battre un record la semaine prochaine.

C'est une bonne nouvelle dont on se satisfera grandement en ce moment au vu des difficultés du tennis français ces derniers temps. Richard Gasquet, 37 ans en juin prochain, n'a peut-être pas connu l'immense succès en Grand Chelem qu'on lui prédisait dans sa jeunesse mais il reste un joueur marquant des quinze dernières années.

Un nouveau record

Richard Gasquet s'est révélé aux yeux du monde il y a 21 ans, lorsqu'il réussissait ses débuts sur le circuit ATP à l'âge de 15 ans. Lundi prochain, il aura l'honneur de battre un record pour le tennis français : il sera classé parmi les 100 premiers mondiaux pour la 944e semaine de sa carrière. Dans l'histoire du tennis tricolore, Fabrice Santoro gardait encore ce record avec 943 semaines comme l'indique le compte Twitter Jeu, Set et Maths , très réputé pour ses statistiques.

943. @richardgasquet1 entame ce lundi la 943ème semaine de sa carrière dans le Top 100 du classement ATP et égale le record français 🇫🇷 de @fabsantoro72, joueur tricolore ayant passé le plus de semaines dans le Top 100. pic.twitter.com/3LmndnopE3 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 20, 2023

La retraite pas au goût du jour

Avec l'âge et les résultats moins bons qu'à son meilleur, on pouvait croire que la retraite serait très prochaine pour Richard Gasquet. Le Français ne se confie pas beaucoup mais il a révélé il y a quelques mois qu'il prenait toujours du plaisir sur les courts. Toujours bien classé pour être présent dans tous les tournois du circuit, l'ancien demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open veut encore profiter.

Début de saison 2023 intéressant

S'il est encore numéro 1 français, ce n'est pas pour rien. Richard Gasquet ne gagne pas beaucoup dans les grands tournois mais il a eu la chance de gagner en tout début d'année. A Auckland en janvier dernier, il avait obtenu une belle victoire en finale face à Cameron Norrie, l'un des hommes forts de 2023 pour le moment puisque le Britannique a déjà gagné 21 matches pour seulement 4 défaites. Présent à Miami cette semaine, il pourrait défier Stefanos Tsitsipas en cas de victoire face à un qualifié.