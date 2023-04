Benoît Paire battu, il lâche un message surprenant

La rédaction

Benoît Paire faisait partie des joueurs évoluant au tournoi de Monte Carlo qui a débuté le week-end dernier. Le Français, habitué à faire le buzz sur les réseaux lors de ce match n'y a pas manqué après sa folle défaite face à l'Australien Alexei Popyrin (6-2, 6-7, 4-6) au dernier tour des qualifications pour le Masters 1000 de la Principauté.

Benoît Paire a fait du Benoît Paire. Lors des « Stanpairo », l'apéro entre Stanislas Wawrinka et Benoît Paire pendant la période du confinement, le Français était lucide et répétait souvent que le mental était ce qui lui manquait le plus dans les matchs. Cela s'est nouveau vérifié lors du dernier tour des qualifications pour le Masters 1000 de Monte Carlo car alors qu'il menait 6-2 et 5-1 dans la deuxième manche, il s'est totalement écroulé pour perdre en 3 manches. Malgré tout, Paire s'est montré bon joueur et fair-play, même dans la défaite.

Un Benoît Paire transfiguré

Durant ces apéros réalisés pendant le confinement, Benoît Paire buvait souvent beaucoup d'alcool et paraissait même saoul par moment. D'ailleurs, il s'est récemment livré sur sa consommation d'alcool, avouant que s'il n'était pas alcoolique ni dépressif, il avait conscience d'abuser et a choisit de stopper sa consommation : « Quand la tête va bien, je me suis dit aussi : ‘Allez arrête un peu l’alcool aussi’. C’est important pour le physique et pour que je me sente de mieux en mieux. J’ai fait une cure. Je buvais beaucoup ! J’aimais ça, je faisais trop souvent la fête. Donc je me suis privé à 100% de tout pour voir les résultats et ça a plutôt payé donc autant continuer sur cette lignée. On parle évidemment d’alcool festif, je ne suis pas en dépression. »

«Un moment exceptionnel malgré la défaite»