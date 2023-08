XV de France : Terrible annonce d'une star avant la Coupe du Monde

Axel Cornic

Le début de la Coupe du monde approche à grands pas, avec le XV de France qui va ouvrir le bal le 8 septembre prochain au Stade de France, face au triple vainqueur néo-zélandais. Une affiche de gala qui se déroule sans Brodie Retallick, récemment touché au genou lors du test-match face à l’Australie.

Le compte à rebours est lancé. Le 5 aout dernier, le XV de France a débuté sa série de quatre matchs de préparation à la Coupe du monde face à l’Ecosse, avec une équipe largement composée de novices. Résultat une défaite sans appel, avec le XV du Chardon qui a infligé un cinglant 22-0 aux hommes de Fabien Galthié en second période.

Les cadres du XV de France vont enfin rentrer en scène

Cette défaite est presque anecdotique, même si les deux visages montrés lors de cette rencontre sont assez inquiétants. Mais la donne sera toute autre le 12 aout à Nantes, pour la revanche contre l’Ecosse. Le retour des cadres comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos est annoncé, sachant qu’il restera encore deux rencontres après contre les Fidji et l’Australie.

Les Blacks sans Retallick pour le début de la Coupe du monde ?