XV de France : «Il prend les gens pour des cons», Galthié se fait détruire

L’après Coupe du monde est assez délicat à gérer pour Fabien Galthié, qui après un mois de silence est enfin sorti du silence pour s'expliquer. Cela n’a visiblement pas convaincu Richard Dourthe, qui n’a pas mâché ses mots au moment de parler du sélectionneur du XV de France sur le plateau du Canal Rugby Club.

On l’attendait avec impatience. Eliminé avec le XV de France le 15 octobre dernier en quart de finale de la Coupe du monde, Fabien Galthié s’est enfin exprimé. Le sélectionneur tricolore n’a d’ailleurs pas été avare en interviews puisqu’il a littéralement fait le tour des médias pour expliquer sa version des choses.

JO 2024 : Il lance un ultimatum à Antoine Dupont https://t.co/dWXsTCMbhx pic.twitter.com/3f704HIG5w — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Il élude tous les points qui nous chagrinent, nous les connaisseurs du rugby »

Evidemment, ses propos ont beaucoup fait réagir et ils sont nombreux à s’insurger contre une communication bien rodée, mais pas vraiment claire. « Je pense qu'il prend les gens pour des cons » a lâché Richard Dourthe, au micro de Canal + . « Il ne fait que parler. Il gère sa conférence de presse, c'est tout en communication. Il reste calme, c'est très bien, tous les gens l'adorent, c'est parfait. Mais il élude tous les points qui nous chagrinent, nous les connaisseurs du rugby ».

« Les gens qui ne connaissent pas le rugby apprécient Fabien Galthié parce qu'il a une belle image, une impression de bien parler »