XV de France : Il annonce le joueur le plus important de Galthié

Ancien joueur puis entraîneur du Stade Français, Julien Dupuy connaît parfaitement Jonathan Danty qui disputera son premier match de Coupe du monde ce jeudi à l'occasion du match face à la Namibie. Et il ne manque pas d'encenser le trois-quarts centre du XV de France.

Face à la Namibie, Fabien Galthié a décidé de lancer Jonathan Danty dans le grand bain. Peu utilisé par le sélectionneur du XV de France, le trois-quarts centre du Stade rochelais va disputer le premier match de Coupe du monde de sa carrière alors que sa présence dans la liste n'était même pas assurée. Mais Julien Dupuy, ancien demi-de-mêlée et ex-entraineur du Stade Français, assure que Jonathan Danty mérite non seulement sa place, mais fait même partie des joueurs les plus importants du XV de France.

Dupuy encense Danty

« C’est un mec hyper attachant qui se donne vraiment pour les autres. Il se posait beaucoup de questions et par moments j’essayais de le faire évoluer pour qu’il travaille ses points forts et à d’autres moments qu’il joue sur ses points faibles. Je lui disais sur certains exercices de ne faire jouer que les autres. Il excelle sur la percussion et il arrive désormais à faire jouer derrière lui. J’ai des images en tête où il fait des longues passes. Il part un peu en travers car il a une technique de passe particulière ! (Rires) Il est moins fermé qu’avant au niveau de sa vision. Il arrive à voir un peu plus que ce qu’il y a en face de lui. C’est aussi un très bon gratteur », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Sur une Coupe du monde, c’est important d’avoir un mec comme lui»