XV de France : «Il a le boulard», un joueur de Galthié fait beaucoup parler !

Réputé pour être un homme relativement direct et cru dans son comportement, Matthieu Jalibert est-il pour autant un élément ingérable ou un joueur ayant pris le boulard de par son statut au sein du XV de France ? Ses proches témoignent et montent au créneau pour expliquer qui est vraiment le demi d'ouverture des Bleus.

En 2021, dans un entretien qu'il accordait à L'EQUIPE , Matthieu Jalibert lâchait quelques confidences, lucide, sur l'image qu'il renvoie au grand public : « Je peux avoir une image un peu arrogante. Froid, sûr de moi, que je prends les gens de haut... Mais c'est mal me connaître. Et je n'ai pas envie de perdre mon authenticité », indiquait le demi d'ouverture du XV de France. Une image qui lui colle à la peau depuis longtemps, comme en témoigne l'un de ses vieux amis dans les colonnes du quotidien sportif : « Depuis toujours, des gens disent à Matthieu qu'il a le boulard et qu'il se prend pour un autre. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Quoi qu'il fasse, il n'y peut pas grand-chose ».

« S'il y a un clash, c'est toujours réfléchi et argumenté »

Le père de Matthieu Jalibert, Jean-Jacques, s'est lui aussi confié sur le tempérament du joueur du XV de France et confirme une véritable force de caractère : « Il finit par imposer ce qu'il est, ce qu'il sait faire et ce qu'il a toujours voulu (…) Je crois que c'est juste lui. Il sait ce qu'il veut, avec des idées bien arrêtées. Il n'aime pas les faux-semblants. Il fait ses puzzles et il avance. Et ce que j'aime chez lui, c'est que s'il y a un clash, c'est toujours réfléchi et argumenté. Ça peut être blessant, peut-être qu'il peut édulcorer, mais ça fait souvent sens ». Un détermination que confirme un autre proche de Jalibert : « Matthieu a toujours voulu être numéro un. Il n'a pas peur de ça ».

« On l'accepte comme il est ou non... »