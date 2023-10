XV de France : Galthié a annoncé du lourd au vestiaire des Bleus !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le parcours en Coupe du Monde s'est donc arrêté brutalement dimanche soir pour le XV de France, sorti par l'Afrique du Sud en quart de finale de la compétition. Et malgré la grande déception, Mathieu Jalibert raconte le discours de Fabien Galthié, qui se veut très optimiste pour l'avenir des Bleus.

Considéré comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde qui se déroule de surcroît sur ses terres, le XV de France a finalement vu son aventure s'arrêter net dimanche soir, battu par l'Afrique du Sud en quart de finale (28-29) au Stade de France. Une grande désillusion pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui aspiraient à ramener cette année le premier titre mondial du XV de France. Mais à en croire Fabien Galthié, l'avenir s'annonce forcément radieux pour la sélection tricolore...

«Nous sommes satisfaits» : L’arbitre réagit sur la polémique avec le XV de France https://t.co/qE37RmG9DR pic.twitter.com/zVtnbuGGyK — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Jalibert raconte le discours de Galthié

Interrogé par RMC Sport , Mathieu Jalibert a évoqué le discours de Fabien Galthié dans le vestiaire du XV de France suite à l'élimination : « Ce sont des choses qui doivent rester dans le vestiaire mais tous les membres du staff et tous les joueurs étaient vraiment déçus et abattus à la fin du match. Son discours a été positif dans le sens où il était fier de nous et que ce n’était pas un match que l’on avait raté. Il nous a dit de ne pas avoir de regrets, qu’il fallait continuer d’avancer et que nous étions une belle génération. Il nous a aussi dit que nous avions quinze belles semaines, sans compter les trois années avant, où on a vécu de grands moments et des choses immenses ensemble », explique le demi d'ouverture du XV de France.

« Un jour cela finira par payer »