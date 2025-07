XV de France : Fabien Galthié change de sport, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’arrivée du printemps, Fabien Galthié célébrait la victoire du XV de France au Tournoi des 6 nations. Le sélectionneur tricolore revivait les émotions de 2022. Mais seulement quatre mois plus tard, la victoire lui a toujours échappé en Nouvelle-Zélande pendant la tournée estivale des Bleus. A son retour, Galthié est apparu vêtu d’une tenue de cycliste mercredi pour la 17ème étape du Tour de France et a fait un surprenant aveu.

Entre le 5 et le 19 juillet dernier, le XV de France effectuait sa tournée estivale en Nouvelle-Zélande en affrontant les All Blacks chaque samedi à Dunedin, Wellington et Hamilton. Le vainqueur du Tournoi des 6 nations s’en est allé défier la sélection néo-zélandaise privé de ses cadres en raison des indisponibilités d’Antoine Dupont, de Romain Ntamack ou encore de Thomas Ramos pour ne citer qu’eux. Fabien Galthié a hérité d’un groupe fortement remanié et n’a pas pu rivaliser face à l’adversité des Blacks. Résultats, trois défaites de rang (31-27, 43-17, 29-19).

«D'abord ils nous font du mal au rugby, (il sourit) ils sont difficiles à jouer, mais ils adorent le Tour de France» De retour sur le sol français, Fabien Galthié a troqué son costume de sélectionneur du XV de France pour une tenue de cycliste mercredi. Présent devant les caméras de France Télévisions avec son attirail de coureur, le coach tricolore a fait une révélation sur l’amour du peuple néo-zélandais et de son équipe nationale pour le vélo ainsi que le Tour de France. « Je peux te dire que j'étais en Nouvelle-Zélande, et les "Néo-Z", ils suivent le Tour de France. D'abord ils nous font du mal au rugby, (il sourit) ils sont difficiles à jouer, mais ils adorent le Tour de France ».