XV de France : Fabien Galthié a parlé à l’arbitre

Jean de Teyssière

Le XV de France sort peu à peu de sa gueule de bois. Depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud le 15 octobre dernier (28-29), la prise de parole de Fabien Galthié était attendue de tous. C'est désormais chose faite puisque le patron des Bleus est sorti du silence ce mercredi et est notamment revenu sur l'arbitrage de Ben O'Keeffe.

En conférence de presse d'après-match, le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, n'avait pas hésité à pointer du doigt les erreurs d'arbitrage de Ben O'Keeffe lors du quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud : « Il y a beaucoup de déception, de frustration mais il nous tarde de revoir les images. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité. Quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hu i. »

«J'ai regardé le quart de finale dans le train»

Plus de trois semaines après l'élimination, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a avoué ce mercredi qu'il avait regardé la rencontre perdue dans un train : « J'ai regardé le quart de finale dans le train entre Austerlitz et Cahors. Il y a cinq heures et demie de train. Je l'ai regardé une première fois là. J'avais reçu beaucoup de données et d'analyses de la part de mon staff. »

XV de France : Epuisé, il va faire une longue pause avec le rugby https://t.co/7ncoGBJBhX pic.twitter.com/lmbS4uxE89 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«J'ai envoyé à World Rugby et à Ben O'keeffe des clips»