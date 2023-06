XV de France : En plein scandale, il reçoit un soutien totalement fou

Thibault Morlain

Ces derniers jours, Mohamed Haouas se retrouve dans l'oeil du cyclone. En effet, le joueur du XV de France et de Montpellier a été condamné à un an de prison pour des faits de violences conjugales. Forcément, suite à cette affaire, Haouas a été lâché par beaucoup, mais voilà que certains restent tout de même à ses côtés. Et cela peut étonner, mais sa belle-mère a volé à son secours avec un discours assez étonnant.

Joueur reconnu du Top 14 avec Montpellier, Mohamed Haouas devait rejoindre Clermont la saison prochaine et pouvait également y croire pour une participation à la Coupe du monde avec le XV de France. Cela n'arrivera finalement pas. En effet, le pilier de 29 ans a été condamné à un an de prison pour des faits de violences conjugales. Les images diffusées où on peut le voir frapper sa compagne sont d'ailleurs choquants. L'ASM a donc réagi expliquant que Mohamed Haouas ne pourrait pas jouer pour eux et de son côté, Fabien Galthié a confirmé que le joueur ne serait pas au Mondial avec le XV de France.

« Tout le monde peut recevoir cela »

Mohamed Haouas a été accablé de tous les côtés ses derniers jours. Il lui reste toutefois certains soutiens et ça a de quoi étonner. En effet, au micro de BFM TV , ce n'est autre que la mère de sa compagne qui a pris sa défense malgré ses actes. « C’est comme mon fils Mohamed, j’étais très inquiète pour lui qu’il aille en prison. Le geste qu’il a eu sur ma fille ? Quand quelqu’un est nerveux, c’est normal qu’il agisse comme cela. Même moi, mon mari quelques fois s’il est énervé, il peut me gifler. Tout le monde peut recevoir cela ! C’est comme ça ! », a alors assuré la belle-mère de Mohamed Haouas.

