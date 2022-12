XV de France : Cadre de Galthié, il fait une annonce fracassante

Axel Cornic

Après un petit passage à vide, Uini Atonio s’est installé comme un titulaire indiscutable au poste de pilier droit du XV de France. Mais son aventure tricolore est proche du terme, puisqu’il a récemment confié que la Coupe du monde 2023 devrait être sa dernière compétition avec les Bleus.

Avec une Coupe du monde sur son territoire, la France a souhaité mettre toutes les chances de son côté pour ne pas répéter l’erreur de 2007. Ainsi, la FFR a passé plusieurs accords avec les clubs de Top 14, offrant à Fabien Galthié les meilleures conditions jamais eues pour un sélectionneur du XV de France.

« J’espère qu’on va gagner la Coupe du monde, et quoi qu’il arrive, normalement, j’arrête les Bleus derrière »

Mais après, il faudra tout reconstruire... en commençant par l’ossature de l’équipe ! Lors d’un entretien accordé à Actu Rugby , Uini Atonio a en effet annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2023. « J’espère qu’on va gagner la Coupe du monde, et quoi qu’il arrive, normalement, j’arrête les Bleus derrière » a expliqué le pilier d’origine néo-zélandaise.

« Je continuerai avec La Rochelle et cela va m’enlever environ 6/7 matchs par an »