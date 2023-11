XV de France : Boudjellal balance, il touche un pactole

Thibault Morlain

Après la Coupe du monde de rugby, ça bouge dans le staff de Fabien Galthié au XV de France. Alors que Raphaël Ibanez était précédemment le manager général des Bleus, l’ancien international des Bleus a vu ses fonctions être élargies. Une mise à l’écart déguisée aux yeux de Mourad Boudjellal, qui justifie cela notamment avec le gros salaire d’Ibanez.

A travers un communiqué, la Fédération française de rugby a officialisé les nouvelles fonctions de Raphaël Ibanez, lui qui était jusqu’à présent le manager général du XV de France. Ainsi, on a pu lire notamment : « Depuis 2019, l'engagement de Raphaël Ibañez a été fortement axé sur le XV de France, en particulier dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la Coupe du Monde. Cependant, en accord avec les objectifs initiaux fixés en 2019, il est maintenant prévu d'élargir et de rééquilibrer ses responsabilités ».

« Un très beau contrat de cinq ans à 600 000 euros par an »

Dans sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport , Mourad Boudjellal a réagi à cette évolution du rôle de Raphaël Ibanez. Et pour l'ancien patron du RCT, ça a tout l’air d'une mise à l’écart déguisée puisque virer Ibanez aurait été très compliqué compte tenu de son salaire : « Ça devait arriver : Raphael Ibanez ne sera plus le manager de l’équipe de France. Pas officiellement car il a quand même un très beau contrat de cinq ans à 600 000 euros par an et ça coûte cher à virer ! Il va avoir des tâches élargies. Des tâches élargies, ça veut dire que tu dégages de l’équipe de France et que tu vas t’occuper de la relation avec les clubs et les différentes équipes de France mais pas du XV de France. Et si tu en as marre, tu peux démissionner ! ».

Ibanez au placard ?