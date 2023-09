XV de France : Blessé, Antoine Dupont reçoit un conseil

Axel Cornic

Depuis sa blessure contre la Namibie, on a souvent fait le parallèle entre Antoine Dupont et Brad Barritt, qui en 2018 avait pu rejouer très vite après une fracture de la pommette. Justement, l’ancien trois-quart centre des Saracens et du XV de la Rose a un conseil pour le capitaine français.

L’espoir renait pour Antoine Dupont. Alors que certains craignaient un forfait, la star du XV de France va pouvoir revenir en cette Coupe du monde. Son retour est prévu pour un éventuel quart de finale, avec la possibilité de le voir porter un masque de protection.

L’exemple de Brad Barritt

En 2018, Brad Barritt avait été victime lui aussi d’une blessure au visage, mais il avait tout de même pu se faire poser une plaque en titane et jouer seulement une semaine après ! « Il y avait un peu d'anxiété, un peu d'appréhension, mais la chance que j'avais, c'est que je n'avais eu aucun symptôme de commotion et que la zone autour de l'œil n'avait pas été touchée » a raconté l’ancien international anglais, au micro de RMC Sport . « Quand j'ai demandé au chirurgien ce qu'il en pensait, il m'a dit : "avec les deux plaques en titane que tu as maintenant, ta pommette est plus solide qu'elle ne l'était avant. Si tu te reprends un coup de coude, ça peut toujours se refracturer, mais si tu le sens, tu peux jouer". Ça m'a beaucoup rassuré ».

« Le monde du rugby est derrière toi, bonne chance ! »