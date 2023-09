Une magouille conseillée au XV de France, Boudjellal se lâche

Thibault Morlain

Alors que la phase de poules de la Coupe du monde n’est pas encore terminée, on pourrait bien se diriger vers un quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud. Une affiche exceptionnelle qui inquiète toutefois plusieurs observateurs. C’est notamment le cas de Mourad Boudjellal qui se méfie des Springboks. Pour autant, l’ancien du RCT ne veut pas voir le XV de France faire quelques magouilles pour éviter l’Afrique du Sud et finalement se retrouver face à l’Irlande.

Ce n’est pas encore acté à 100%, mais alors que la XV de France pourrait terminer à la première place de son groupe, l’Afrique du Sud se dirigerait vers la deuxième place de son groupe. Par conséquent, un tel scénario ferait que les joueurs de Fabien Galthié affronteraient les Springboks, champions du monde en titre, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby.

Boudjellal redoute le match face à l’Afrique du Sud

Et cette affiche annoncée entre le XV de France et l’Afrique du Sud fait déjà trembler Mourad Boudjellal. Pour Eurosport , il a expliqué : « Je pense que c’est une mauvaise nouvelle. D’abord, ce match (face à l’Irlande) doit être gagné par l’Afrique du Sud parce que s’ils ont un buteur, ils gagnent le match. Les Sud-Africains ont montré qu’ils ont été costauds et se choper les Sud-Africains, vexés parce qu’ils se sont fait taper par les Irlandais, ce n’est pas un cadeau. Et en plus, on dit qu’ils pourraient retrouver Pollard, qui peut être un bon buteur. Lui c’est tout blanc ou tout noir, soit il passe tout, soit il passe rien ».

« Il faut battre l’Italie et battre la malédiction qu’on a des blessés »