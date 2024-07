Scandale d’agression sexuelle au XV de France : La FFR se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques heures seulement après le scandale raciste de Melvyn Jaminet, le XV de France traverse une nouvelle tempête avec les accusations d'agression sexuelle dont font l'objet Hugo Auradou et Oscar Jegou. Florian Grill, le président de la FFR, s'est confié sans détour à ce sujet ce mardi matin et évoque notamment les conditions d'incarcération des deux joueurs tricolores.

Le XV de France traverse une tempête médiatique historique et enchaîne les scandales depuis dimanche soir. Après l'épisode de la vidéo avec des propos à caractère raciste de Melvyn Jaminet, deux autres joueurs de Fabien Galthié sont désormais embarqués dans de graves accusations d'agression sexuelle : Hugo Auradou et Oscar Jegou. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la soirée qui a suivi le premier test contre l'Argentine, à Mendoza. Une femme accuse les deux joueurs du XV de France, qui ont donc été placés en détention provisoire à Buenos Aires après avoir été entendus par la police.

XV de France : Après le scandale Jaminet, deux joueurs arrêtés par la police ! https://t.co/CWmAhRoD0d pic.twitter.com/FK5mKBHx1U — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

« Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves »

Arrivé en urgence sur place, le président de la FFR Florian Grill, très marqué par les évènements, a organisé une conférence de presse et livre les derniers éléments de cet épineux dossier : « Une enquête est en cours. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Il faut déjà avoir une pensée pour la jeune femme. Si, une fois encore, c'est avéré, c'est à l'inverse de tout ce que le rugby fait, construit et est, de ce que font les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby amateur au quotidien. Je n'ai aucun détail. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Une enquête est en cours. Il est important de la laisser de se dérouler. Le fait que nous soyons venus avec Jean-Marc est une bonne chose, on pourra accompagner et faciliter cette enquête qui est bien sûr nécessaire (…) On est en contact avec les autorités. On essaie d'accompagner tout le monde. On a prévenu aussi les autorités françaises parce que c'est une affaire potentiellement très importante. Il y avait déjà avant ça l'affaire Melvyn Jaminet. On est en contact bien sûr avec toutes les autorités », lâche Florian Grill.

« On leur a apporté à manger »

Le patron de la FFR donne ensuite des nouvelles d'Hugo Auradou et Oscar Jegou, retenus par la police argentine : « Ils sont a priori dans un commissariat. Une personne de la délégation est allée les voir pour leur apporter à manger. A priori, on va essayer de retourner les voir aussi. Quels que soient les faits, même si la pensée doit aller d'abord à la jeune femme, ce sont des gamins de 20 ans. Il faut aussi s'occuper d'eux mais on doit savoir ce qui s'est passé réellement. On en saura plus avec cette enquête ».

« Catastrophique pour ce que le rugby est censé incarner »