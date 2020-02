Rugby

Rugby - XV de France : Poirot affiche des grandes ambitions pour le Tournoi !

Publié le 8 février 2020 à 19h35 par A.C.

Jefferson Poirot, pilier gauche du XV de France, voit les choses en grand pour ce Tournoi des Six Nations.

Gagner face à l’Angleterre, en ouverture du Tournoi des Six Nations, ça donne des ailes. Après ce succès quasiment inespéré, certains observateurs se prennent déjà à rêver d’une victoire finale, voir même un miraculeux Grand Chelem, que le XV de France n’a plus réalisé depuis 2010. Pour cela il faudra s’imposer au Stade de France face à l’Italie ce dimanche, avant d’affronter une série très compliquée contre le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande.

« On a gagné un match certes, mais on veut gagner le Tournoi »