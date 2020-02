Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon prévient les Français avant l’Italie !

Publié le 8 février 2020 à 21h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France, s’est exprimé à la veille de la réception de l’Italie dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations.

C’est le grand écart pour le XV de France, en seulement une semaine. Pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations, les Bleus ont remporté une victoire surprise sur les vice-champions anglais, considérés comme une des meilleures équipes au monde. Ce dimanche, ce sera l’Italie, qui n’a plus remporté un match depuis 2015 et qui a vécu une véritable humiliation face au Pays de Galles, le week-end dernier (42-0).

« Je n'ai pas envie que l'on alarme tout le monde, que l'on se relâche »