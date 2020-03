Rugby

Rugby - XV de France : La nouvelle sortie de Galthié sur le capitanat d'Ollivon

Publié le 17 mars 2020 à 18h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet du capitanat de Charles Ollivon.

Ce Tournoi des 6 Nations 2020, bien que tronqué, a livré plusieurs points positifs pour l’avenir du XV de France. Notamment la révélation de leaders. Charles Ollivon est le meilleur exemple, puisqu’après avoir réalisé des belles choses à la Coupe du monde, il a été intronisé capitaine et a montré qu’il était un bon meneur d’hommes pour une équipe de France très jeune. Sur le terrain il n’a d’ailleurs pas démérité, puisqu’il termine notamment meilleur marqueur d’essais de la compétition avec quatre réalisations.

« Il a été grand, Charles, mais... »