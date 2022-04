Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack annonce la couleur pour la Coupe du Monde !

Publié le 6 avril 2022 à 11h35 par T.M.

Actuellement sur un petit nuage, le XV de France a le Mondial 2023 en ligne de mire. Un événement sur lequel s’est prononcé Romain Ntamack.

Sous la houlette de Fabien Galthié, le XV de France s’impose actuellement comme l’une des meilleures nations du rugby. Cela s’est vérifié lors du dernier Tournoi des VI Nations avec une victoire finale et un Grand Chelem à la clé. Une performance retentissante qui fait bien évidemment du bien au moral à un peu plus d’un an de la Coupe de Monde 2023 qui se déroulera en France. Alors que les Bleus seront parmi les favoris de la compétition, tout un pays rêve d’un sacre à domicile.

« Il nous tarde d’y être »