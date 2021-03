Rugby

Rugby - XV de France : L’Écosse prévient les Bleus !

Publié le 24 mars 2021 à 23h35 par A.C.

Gregor Townsend, sélectionneur de l’Écosse, s’est exprimé sur le match à venir face aux XV de France.

Le Tournoi des 6 Nations est terminé pour tout le monde... sauf pour la France et l’Écosse ! Alors qu’il devait se tenir le 28 février dernier, mais a finalement été reporté pour cause de Covid-19 à ce vendredi 26 mars. Une rencontre qui revêt une importance toute particulière, puisqu’en fonction du résultat le XV de France pourrait remporter son premier titre depuis onze ans ! Il faudra notamment une différence de points favorable par rapport au Pays de Galles, actuel deuxième du classement.

« J'ose espérer que la France sait que nous sommes un adversaire de taille pour eux »