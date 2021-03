Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Le message fort d'Alldritt après le Pays de Galles !

Publié le 21 mars 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2021 à 20h38

Au terme d’un scénario incroyable, le XV de France s’est imposé face au Pays de Galles ce samedi (32-30). Au lendemain de la rencontre, Grégory Alldritt n’a pas caché sa joie et a avoué avoir disputé l’une des rencontres les plus importantes de sa carrière.

Une victoire était essentielle pour espérer remporter le Tournoi des VI Nations. Et après un scénario totalement renversant, le XV de France l’a fait. Au Stade de France ce samedi, les Bleus se sont imposés face au Pays de Galles (32-30) dans les dernières minutes de la rencontre. Un succès qui permet aux joueurs de Fabien Galthié de prendre une légère option sur un possible sacre. Si les Français doivent encore jouer contre l’Ecosse dans quelques jours, dans une confrontation qui aura un goût de finale, l’heure est encore à la célébration au sein de l’effectif du XV de France.

« C’est l’un des matchs les plus spéciaux que j’ai pu jouer et je pense que je m’en souviendrai pendant très longtemps »