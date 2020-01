Rugby

Rugby - XV de France : La grande annonce de Maxime Médard sur son avenir !

Publié le 17 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Non retenu par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations, Maxime Médard assure que son aventure en équipe de France n’est pas terminée.

Fabien Galthié a opéré certains changements à quelques jours du Tournoi des VI Nations. Le sélectionneur national n'a pas jugé bon d'appeler certains cadres du XV de France dans sa liste de 42 joueurs, dont Maxime Médard. L'ailier du Stade Toulousain assistera donc à la première rencontre de la compétition, le 2 février contre l'Angleterre, depuis son canapé, sauf en cas de blessure. Cette décision est-elle synonyme de fin de carrière internationale ? La réponse de Médard ce vendredi ne laisse pas de place au doute.

« Je viserai toujours l’équipe de France car j’ai toujours fonctionné ainsi »