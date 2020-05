Rugby

Rugby - XV de France : Harinordoquy applaudit le travail de Galthié !

Publié le 17 mai 2020 à 20h35 par A.C.

Imanol Harinordoquy, ancien troisième-ligne du XV de France et du Biarritz Olympique, apprécie les changements opérés par Fabien Galthié.

Il y a tout juste un an, les prestations du XV de France ne poussaient pas à l’optimisme. Les Bleus enchainaient les désillusions depuis plusieurs années et les observateurs leur promettaient l’enfer, à la Coupe du monde au Japon. Un homme semble pourtant avoir tout changé. D’abord adjoint de Jacques Brunel au Mondial, Fabien Galthié a pris les rênes du XV de France et l’a notamment guidé jusqu’à une victoire face à l’Angleterre au Stade de France.

« Galthié a fait comprendre aux joueurs que la sélection était quelque chose qui se méritait»