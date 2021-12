Rugby

Rugby - XV de France : Excellente nouvelle pour Fabien Galthié !

Publié le 15 décembre 2021 à 22h35 par A.C. mis à jour le 15 décembre 2021 à 22h36

Fabien Galthié pourra compter sur un groupe élargi pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations.

Le 6 février prochain, le XV de France débutera son Tournoi des 6 Nations 2022 au Stade de France, face à l’Italie. Un nouveau départ pour Fabien Galthié, qui se rapproche de plus en plus du grand objectif du projet débuté en 2019, avec la Coupe du monde 2023 en France. Mais ce match sera également une confirmation pour tout le travail opéré cet automne, avec notamment une incroyable victoire sur les All Blacks (40-25). Et le rugby français semble uni derrière Galthié et les Bleus...

Galthié aura 42 joueurs pour préparer le prochain Tournoi