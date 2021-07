Rugby

Rugby - XV de France : Couilloud évoque la concurrence avec Dupont et Serin !

Publié le 22 juillet 2021 à 13h35 par A.C.

Baptiste Couilloud, titulaire lors de la tournée en Australie du XV de France, a bien l’intention de disputer la Coupe du monde 2023.

Statistiquement le bilan n’est pas fameux, avec une victoire et deux défaites. Il faut toutefois prendre en compte que le XV de France est allé en Australie sans une bonne partie de ses cadres dont les finalistes du Top 14, se soumettant également à un protocole sanitaire stricte, qui a pu être contraignant. Ainsi, cette tournée en Australie a montré comme la finale de la dernière Autumn Nations Cup, que Fabien Galthié pouvait se reposer sur un large vivier de joueurs très talentueux et certains espèrent avoir gagné leur place...

« Le staff technique analysera mes prestations et on verra ce que l’avenir me réserve »