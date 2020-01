Rugby

Rugby - XV de France : Ce proche de Galthié dévoile les raisons de son arrivée !

Publié le 4 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Questionné sur sa décision de rejoindre le staff du XV de France, Shaun Edwards en dit plus sur son désir de faire partie de l’aventure tricolore, aux côtés de Fabien Galthié.

Désireux d’apporter un vent de fraîcheur aux Bleus avant le Mondial, Bernard Laporte a totalement réorganisé le staff du XV de France avec en tête, Fabien Galthié. Le nouveau sélectionneur tricolore est notamment accompagné par Shaun Edwards, en charge de la défense. Dans un long entretien pour le Midi-Olympique , le Gallois admet que l'Hexagone l'a toujours attiré.

« J’ai toujours voulu entraîner en France »